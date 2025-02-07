Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Квартал со спортивными и детскими площадками появится на северо-востоке Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Для застройки реорганизуют участок площадью 12 гектаров на улице Сельскохозяйственной. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

"Всего здесь планируется построить 162 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Вложения в развитие площадки составят 45,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 226,4 миллиона рублей", – рассказал вице-мэр.

По его словам, благодаря строительству в городе создадут примерно 400 рабочих мест. Кроме того, на участке появится свыше 155 тысяч квадратных метров жилья, добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Квартал расположится поблизости от станций МЦД Ботанический сад и метро "Свиблово". Кроме того, рядом проходит линия Московского скоростного диаметра.

Также на участке появятся новые объекты, предназначенные для обслуживания населения и активного отдыха. Среди них – физкультурно-оздоровительный комплекс.

"Общая площадь нежилой недвижимости составит 6 тысяч квадратных метров. Участок благоустроят, вблизи оборудуют детские и спортивные площадки, придомовую территорию озеленят, обустроят зоны для прогулок и проложат дороги", – отметил Гаман.

Между тем два участка в Пресненском районе Москвы будут реорганизованы по программе КРТ. Всего запланировано построить 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

Речь идет о двух участках общей площадью 2,43 гектара, которые находятся по адресу Шмитовский проезд, владения 32, 32А. Оба участка, расположенные неподалеку от станции Тестовская МЦД-1, а также Третьего транспортного кольца, входят в единый проект КРТ.