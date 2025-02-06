Современное деловое пространство появится в Пресненском районе по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два участка в Пресненском районе Москвы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Всего запланировано построить 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о двух участках общей площадью 2,43 гектара, которые находятся по адресу Шмитовский проезд, владения 32, 32А. Оба участка, расположенные неподалеку от станции Тестовская МЦД-1, а также Третьего транспортного кольца, входят в единый проект КРТ.

"Вложения в проект составят 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 6,2 миллиарда рублей. В результате город получит 15,3 тысячи рабочих мест", – добавил Ефимов.

Здесь разместят административно-деловой комплекс переменной этажности площадью 180 тысяч "квадратов" с магазинами, банками, кафе, аптеками, фитнес-центрами и ресторанами, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Рядом появится многоуровневый паркинг площадью 20 тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят и проложат новые дороги", – отметил он.

В 2024 году столичные власти передали инвесторам свыше 15 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). На 9 участках в СЗАО планируется построить различные производственные, спортивные, деловые объекты. Благодаря им в городе появится еще 60 рабочих мест.

