Жилой комплекс по программе реновации начали строить в Котловке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройку по программе реновации начали строить в Котловке на улице Кржижановского. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

На жилой площади свыше 40 тысяч квадратных метров появятся 368 квартир. Девять из них обустроят для маломобильных горожан.

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – рассказал Овчинский.

Для облицовки здания из двух секций будет использована система вентилируемого фасада. Для нее специалисты используют керамогранитные плиты белого и антрацитового цветов. Также здание оборудуют восемью лифтами грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов.

Кроме того, на прилегающей к дому территории оборудуют детские и спортивные площадки и зоны отдыха. Также здесь пройдут работы по озеленению и установке уличного освещения.

"Мосгосстройнадзор уже получил от застройщика извещение о начале работ на площадке, и инспекторы составили программу проверок, которые пройдут на всех этапах возведения объекта", – отметил председатель ведомства Антон Слободчиков.

Во время возведения здания будут проводиться выездные мероприятия со специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они будут осуществлять контроль качества строительных материалов и конструкций, проверять их соответствие утвержденному проекту.

Между тем на северо-востоке Москвы по программе комплексного развития территорий появится квартал со спортивными и детскими площадками. Для застройки реорганизуют участок площадью 12 гектаров на улице Сельскохозяйственной. Благодаря строительству в городе создадут примерно 400 рабочих мест. Кроме того, на участке появится свыше 155 тысяч квадратных метров жилья.