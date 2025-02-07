Атмосферное давление в столице побило суточный рекорд 2012 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Атмосферное давление в Москве достигло 774,5 миллиметра ртутного столба утром в пятницу, 7 февраля. Таким образом оказался побит суточный рекорд 2012 года, рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Такой уровень атмосферного давления был зафиксирован на метеостанции на ВДНХ в 09:00. При этом в 2012 году показатель давления в это же время достигал отметки в 773,7 миллиметра ртутного столба, пояснила Позднякова.

Однако самый высокий показатель атмосферного давления февраля в Москве зарегистрировали 21 февраля 1993 года. На тот момент показатель достиг 776 миллиметров ртутного столба, отметил, в свою очередь, специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня атмосферное давление в столице еще немного повысится, аномально высоким будет оно и ближайшей ночью, что обещает москвичам еще один рекорд высокого атмосферного давления в субботу. Затем показания барометров начнут постепенно понижаться, но до середины февраля оно будет оставаться выше нормы", – добавил синоптик в своем телеграм-канале.

По прогнозам, 8 февраля в Москве будет побит еще один рекорд атмосферного давления, который держится с 1969 года. Синоптики предупредили, что при таких показаниях барометров москвичи как будто опустятся в шахту глубиной почти 300 метров. Подобные явления специалисты объясняют тем, что сибирский антициклон усилился и вышел на Центральную Россию.