Врач Кондрахин рассказал, кто сильнее всех ощутит рекордно высокое давление 8 февраля

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Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также дети сильнее всех почувствуют изменения в атмосферном давлении 8 февраля. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире радиостанции "Говорит Москва" спрогнозировал рекордно высокое атмосферное давление в столице в субботу, 8 февраля. По его словам показатели поднимутся до 775–776 миллиметров ртутного столба. Вильфанд отметил, что день при этом будет солнечным, а ночь – ясной.

Кондрахин подчеркнул, что те, у кого нет серьезных проблем со здоровьем, изменений не почувствуют. По его словам, на высокое атмосферное давление в первую очередь отреагируют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Обычно, когда атмосферное давление высокое, организм сам старается его компенсировать и опустить. У гипертоников и гипотоников ситуация парадоксальная, организм реагирует неправильно: у людей с гипертонической болезнью давление может подняться еще выше, у гипотоников, наоборот, резко упасть", – рассказал врач.



Андрей Кондрахин терапевт, кардиолог Также могут почувствовать недомогание люди с другими хроническими заболеваниями в стадии обострения. Изменения в организме не будут носить критический характер, но какой-либо дискомфорт все-таки будет. Он будет связан с адаптацией организма к внешним условиям.

Кроме того, ощутят на себе высокое атмосферное давление люди с хронической усталостью: они почувствуют слабость, сонливость, снижение трудоспособности.

В свою очередь, маленькие дети тоже могут реагировать на такие изменения, указал терапевт.

"Детская нервная система только формируется, она очень неустойчива и реагирует на любые внешние изменения. Поэтому дети в такую погоду могут быть более возбужденными или, наоборот, слишком пассивными и сонными – в зависимости от темперамента", – объяснил Кондрахин.

Пока давление не придет в норму, терапевт посоветовал людям из всех групп риска не перегружать организм работой или спортом, больше отдыхать, а также не стимулировать нервную систему кофеином.

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