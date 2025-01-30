Врач Терновой: увеличить рост с помощью операции на голени можно максимум на 7 см

Фото: телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА"

Увеличить рост с помощью операции по удлинению голени можно максимум на семь сантиметров. Об этом Москве 24 рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

Ранее телеграм-канал "Shot Проверка" сообщил, что россияне все чаще увеличивают рост с помощью операций по удлинению костей голени. Процедуру якобы делают по авторской технологии – стоимость составляет около 150 тысяч рублей. Сама операция длится около часа под спинальной анестезией, после чего на протяжении семи-восьми месяцев пациентам приходится носить на ногах специальные конструкции. При этом некоторые из них отмечают, что после вмешательства могут появиться боли при ходьбе и развиться артроз.

По словам Тернового, в целом процедура по удлинению костей не новинка.

"Это придумано лет 40 назад. Гавриил Илизаров изобрел аппарат, с помощью которого можно удлинить кости голени и бедра. Косточка перерезается в операционной, накладывается аппарат, через 21 день он начинает раскручиваться и нога удлиняется на один миллиметр в день. После устройство снимается и человек проходит реабилитацию", – пояснил эксперт.



Константин Терновой травматолог-ортопед Саму кость можно до бесконечности удлинять, но есть ограничение по удлинению нервов и сосудов. Они все-таки больше чем на семь сантиметров растянуться не могут. Но если делать и голень, и бедро, то рост можно увеличить на 14 сантиметров.

По словам ортопеда, риски при проведении операции по удлинению костей такие же, как и при любом другом хирургическом вмешательстве – это кровотечение и инфекции.

При этом травматолог отметил, что процедура вряд ли может повлиять на развитие артроза.

"Артроз – это износ суставов. Он развивается с возрастом от того, что мы ходим на двух ногах, а не из-за операций. Артроз будет развиваться независимо от того, было вмешательство или нет, длинные ноги или короткие", – указал эксперт.

Ранее участница реалити-шоу Celebrity Big Brother Терезия Фишер сделала две операции по удлинению ног и увеличила свой рост с 168 до 182 сантиметров. Девушка рассказала, что решилась на вмешательство из-за издевательств над невысоким ростом. Однако после удлинения ног травля не прекратилась.