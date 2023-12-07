Ортопед назвала причины изменения походки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На походку человека влияют ортопедические заболевания, неврологические состояния и даже образ жизни. Об этом заявила травматолог-ортопед Дарья Черемисова, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, ходьба – самая естественная физическая нагрузка. В этом процессе задействованы около 200 мышц опорно-двитального аппарата. Само нарушение походки подразумевает изменение и характера ходьбы: удлинение или сокращение шага, изменение ритма, положения рук, тела и ног, сказала врач.

Она объяснила, что на походку влияют ортопедические заболевания, среди которых деформации стоп, остеоартрозы, плоскостопие и другие, неврологические состояния – инфекции, диабет, увеличение веса и сердечно-сосудистые заболевания, а также образ жизни. По поводу последнего эксперт разъяснила, что на походку может повлиять офисное кресло и даже поза во время сна, поскольку от состояния позвоночника зависит правильность постановки стопы при каждом шаге.

Ортопед добавила, что существует даже специальная классификация изменения походки. Так, коксалгическая походка характерна для людей с диагностированными болями в тазобедренном суставе, а анталгическая походка развивается при травмах и артрозах, уточнила Черемисова.

Для выявления причин изменения походки врач советует обратиться к специалисту. А чтобы не столкнуться с такой проблемой, Черемисова посоветовала делать зарядку, чаще ходить пешком, использовать ортопедическую обувь и посещать сеансы массажа.

Ранее врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что зимняя обувь не должна иметь большой каблук или быть скользкой, тогда это снизит риск получения травмы при ходьбе по льду.

Он рекомендовал выбрать для зимы обувь на шипованной подошве или из плотной резины, чтобы затормозить скольжение. Также резина устойчива к воздействию низких температур.

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