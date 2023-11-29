Врач рассказал, какую обувь опасно носить зимой

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Зимняя обувь не должна иметь большой каблук или быть скользкой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-травматолог, ортопеда Андрея Литвиненко.

Он объяснил, что правильная обувь предотвращает травмы при ходьбе по льду. По мнению специалиста, главным при ее выборе является подошва.

Литвиненко посоветовал выбрать обувь на шипованной подошве или из плотной резины, чтобы затормозить скольжение. Также резина устойчива к воздействию низких температур.

Ранее россиянам напомнили, что, если житель многоквартирного дома поскользнулся рядом с подъездом, необходимо направить претензию в управляющую или иную обслуживающую организацию. При получении травмы необходимо зафиксировать место и время произошедшего.

Между тем хирург Андрей Шайдуров рассказал, что катание на "ватрушке" является одним из самых опасных видов зимних развлечений. По его словам, безопасными являются те санки, которыми можно управлять.

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