Врач Хухрев перечислил три опасные причины судорог

31 января, 17:36Общество
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Судороги могут наблюдаться при дефиците микроэлементов, варикозе и сахарном диабете. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
По его словам, непроизвольное болезненное сокращение мышц часто говорит о недостатке железа и магния в организме. Если возникла такая проблема, стоит проверить уровень микроэлементов.
Помимо прочего, неприятные ощущения могут возникать и у пациентов с сахарным диабетом. В этом случае "страдает" микроциркуляция, нервы и мышцы.
Хухрев также добавил, что у спортсменов неприятные ощущения часто возникают на фоне перенапряжения.
Если человека беспокоят судороги, специалист посоветовал обратиться к врачу и выявить причину.
Ранее сомнолог Елена Царева рассказала, как уснуть при синдроме беспокойных ног. Помочь может небольшая прогулка, массаж, а также горячие и холодные ванночки. При проблемах со сном из-за стресса необходимо дышать перед засыпанием в определенной технике: четыре счета вдох, пауза, семь счетов выдох.