Врач Хухрев перечислил три опасные причины судорог

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Судороги могут наблюдаться при дефиците микроэлементов, варикозе и сахарном диабете. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, непроизвольное болезненное сокращение мышц часто говорит о недостатке железа и магния в организме. Если возникла такая проблема, стоит проверить уровень микроэлементов.



Алексей Хухрев врач-терапевт Судороги ног могут появляться и при варикозе. Их провоцируют не сами вены, а плохое питание мышц при этом заболевании.

Помимо прочего, неприятные ощущения могут возникать и у пациентов с сахарным диабетом. В этом случае "страдает" микроциркуляция, нервы и мышцы.

Хухрев также добавил, что у спортсменов неприятные ощущения часто возникают на фоне перенапряжения.

Если человека беспокоят судороги, специалист посоветовал обратиться к врачу и выявить причину.

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