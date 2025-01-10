Сомнолог Царева назвала простой способ быстро уснуть при стрессе

10 января, 15:09Общество
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Управление дыханием поможет быстрее погрузиться в сон при тревоге, рассказала Москве 24 сомнолог Елена Царева.
Специалист отметила, что сложности с засыпанием возникают по разным причинам.
Однако чаще всего человек не может уснуть из-за стресса, поэтому нужно снизить уровень кортизола и тревоги. Специалист посоветовала проводить меньше времени с гаджетами и телевизором, а также снизить поступление новостной информации. Привести в норму уровень кортизола поможет прогулка на свежем воздухе.
"Все, что помогает расслабиться и замедлиться, будет способствовать снижению стресса и засыпанию. Общение с близкими, расслабляющие мероприятия, массаж, ванна, ароматерапия, музыкотерапия", – отметила Царева.
Если говорить о конкретных техниках, может помочь управление дыханием.
Ранее россиянам рассказали, симптомом каких заболеваний может быть частая зевота. Они появляется при хронической усталости, апноэ сна, тревожном расстройстве, а также инсульте и сахарном диабете. В последнем случае зевота возникает из-за того, что глюкоза не усваивается и организму не хватает энергии.