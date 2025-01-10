Сомнолог Царева назвала простой способ быстро уснуть при стрессе

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Управление дыханием поможет быстрее погрузиться в сон при тревоге, рассказала Москве 24 сомнолог Елена Царева.

Специалист отметила, что сложности с засыпанием возникают по разным причинам.



Елена Царева сомнолог Может мешать синдром беспокойных ног, то есть неприятные ощущения, заставляющие двигать нижними конечностями. Небольшая прогулка, массаж, горячие-холодные ванночки помогут человеку заснуть. В противном случае он может мучиться до утра.

Однако чаще всего человек не может уснуть из-за стресса, поэтому нужно снизить уровень кортизола и тревоги. Специалист посоветовала проводить меньше времени с гаджетами и телевизором, а также снизить поступление новостной информации. Привести в норму уровень кортизола поможет прогулка на свежем воздухе.

"Все, что помогает расслабиться и замедлиться, будет способствовать снижению стресса и засыпанию. Общение с близкими, расслабляющие мероприятия, массаж, ванна, ароматерапия, музыкотерапия", – отметила Царева.

Если говорить о конкретных техниках, может помочь управление дыханием.



Елена Царева сомнолог Когда дыхание поверхностное, что чаще бывает при стрессе, нужно попытаться его замедлить, дышать по определенной схеме. Например, четыре счета вдох, пауза, семь счетов выдох. Либо четыре счета вдох, семь выдох. Это уменьшит частоту дыхания и сердечных сокращений, что переключит человека со стрессовой симпатической части нервной системы на парасимпатическую, которая отвечает за сон.

Ранее россиянам рассказали, симптомом каких заболеваний может быть частая зевота. Они появляется при хронической усталости, апноэ сна, тревожном расстройстве, а также инсульте и сахарном диабете. В последнем случае зевота возникает из-за того, что глюкоза не усваивается и организму не хватает энергии.