13 сентября, 17:14Общество
Врач рассказал, при каких заболеваниях опасно парить ноги
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Ноги не рекомендуется парить при варикозе, экземе и склонности к гипотонии. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"При варикозе проблема в том, что стенки вен становятся достаточно тонкими и пропускают в подкожную клетчатку форменные элементы, пропускают плазму. Если все это еще и нагревать, то заболевание может обостриться", – предупредил специалист.
Кроме того, парить ноги нежелательно при дерматологических проблемах. "Это определенные кожные заболевания, которые от воды ухудшаются, например экзема", – заключил эксперт.
Ранее были названы причины, из-за которых по ночам могут беспокоить неприятные ощущения в нижних конечностях. Если речь идет о судорогах, в таком случае проблема зачастую связана с дефицитом магния. Кроме того, дискомфорт может вызывать синдром беспокойных ног. Как правило, его провоцирует недостаток железа в организме.
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