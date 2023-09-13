Врач рассказал, при каких заболеваниях опасно парить ноги

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Ноги не рекомендуется парить при варикозе, экземе и склонности к гипотонии. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"При варикозе проблема в том, что стенки вен становятся достаточно тонкими и пропускают в подкожную клетчатку форменные элементы, пропускают плазму. Если все это еще и нагревать, то заболевание может обостриться", – предупредил специалист.





Алексей Хухрев врач-терапевт При склонности к гипотонии парить ноги тоже опасно. Если человек подвержен этому, он погреет нижние конечности, сосуды расширятся, кровь туда прильет и упадет давление.

Кроме того, парить ноги нежелательно при дерматологических проблемах. "Это определенные кожные заболевания, которые от воды ухудшаются, например экзема", – заключил эксперт.

Ранее были названы причины, из-за которых по ночам могут беспокоить неприятные ощущения в нижних конечностях. Если речь идет о судорогах, в таком случае проблема зачастую связана с дефицитом магния. Кроме того, дискомфорт может вызывать синдром беспокойных ног. Как правило, его провоцирует недостаток железа в организме.

