Невролог рассказала о причинах ноющей боли в ногах

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Невролог Светлана Кузнецова ответила, почему появляется ноющая боль в ногах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Врачи предупреждают, что с приходом холодов может появиться ноющая боль в ногах. Специалисты объяснили, что это происходит из-за обострения хронических патологий. Выяснилось, что причинами боли могут быть:
Эксперт объяснила, что такие симптомы могут стать следствием изменения процесса обработки дофамина. Она сообщила, что от двух до десяти человек из 100 могут столкнуться с подобной проблемой, однако чаще ноющая боль беспокоит пожилых людей. По ее словам заболевание может иметь две формы:
Также есть некоторые меры профилактики, которые помогут предотвратить возникновение ноющих болей. Главное – это подобрать правильную обувь, она должна быть удобной. Эксперты рекомендуют больше двигаться и обратить внимание на лишний вес. Чтобы беспокойные ноги не будили по ночам, врачи советуют снизить количество кофе, черного чая и газировки, а также отказаться от курения.
Ранее главный внештатный специалист – ревматолог Минздрава РФ Евгений Насонов рассказал, как избавиться от боли в суставах. По его словам, при остром воспалении поможет холод – он вызовет сужение сосудов и уменьшит приток крови к пораженному суставу.
При хронической болезни эксперт посоветовал использовать тепловые методы, в том числе разогревающие мази, грелки, массаж, а также повязки из собачьей шерсти.
"Доктор 24": суставы
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