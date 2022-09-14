Невролог рассказала о причинах ноющей боли в ногах

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Невролог Светлана Кузнецова ответила, почему появляется ноющая боль в ногах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врачи предупреждают, что с приходом холодов может появиться ноющая боль в ногах. Специалисты объяснили, что это происходит из-за обострения хронических патологий. Выяснилось, что причинами боли могут быть:



различные болезни позвоночника и суставов (например, грыжи);

ревматизм;

варикоз;

диабет;

травмы;

дефицит минералов и витаминов.

Кузнецова отметила, что пациенты часто жалуются на ноющие боли в ногах, которые усиливаются ночью. По ее словам, это считается распространенной патологией центральной нервной системы. Специалисты называют это синдромом беспокойных ног, когда появляется потребность постоянно подергивать и двигать ногами.

Эксперт объяснила, что такие симптомы могут стать следствием изменения процесса обработки дофамина. Она сообщила, что от двух до десяти человек из 100 могут столкнуться с подобной проблемой, однако чаще ноющая боль беспокоит пожилых людей. По ее словам заболевание может иметь две формы:



идиопатическую, она же первичная – здесь чаще говорят про наследственность и нередко с болью сталкиваются люди молодого возраста;

вторичную – это состояние становится следствием разных патологий, например травм мозга (как спинного, так и головного), хронической почечной недостаточности, анемии, проблем с щитовидной железой.

электронейромиографию (врачи определяют сократимость мышц ног);

полисомнографию (медики регистрируют и фиксируют основные показатели работы тела – частоту дыхания, пульс);

общий и биохимический анализ крови;

общий (клинический) анализ мочи;

обследование с помощью аппаратов КТ или МРТ;

УЗДГ сосудов (исследование кровотока с помощью ультразвука).

Если возникает боль в ногах, нужно обратиться к специалистам, подчеркнула Кузнецова. Она посоветовала посетить невролога, ортопеда и флеболога. Пациенту могут назначить следующие исследования:После выявления причины болезненных ощущений врачи назначат лечение. Например, если это дефицит минералов и витаминов, надо восполнять их запас. Однако дозы должен определять только специалист. Если это синдром беспокойных ног, может быть подобрано медикаментозное лечение. Также пациенту могут рекомендовать пройти курс магнитотерапии или массажа и заняться ЛФК.

Также есть некоторые меры профилактики, которые помогут предотвратить возникновение ноющих болей. Главное – это подобрать правильную обувь, она должна быть удобной. Эксперты рекомендуют больше двигаться и обратить внимание на лишний вес. Чтобы беспокойные ноги не будили по ночам, врачи советуют снизить количество кофе, черного чая и газировки, а также отказаться от курения.

Ранее главный внештатный специалист – ревматолог Минздрава РФ Евгений Насонов рассказал, как избавиться от боли в суставах. По его словам, при остром воспалении поможет холод – он вызовет сужение сосудов и уменьшит приток крови к пораженному суставу.

При хронической болезни эксперт посоветовал использовать тепловые методы, в том числе разогревающие мази, грелки, массаж, а также повязки из собачьей шерсти.

