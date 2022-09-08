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Общество

13:02

Ревматолог рассказал, как отличить артрит от артроза

общество

Фото: depositphotos/Dirima

Директор Института лимфологии СО РАН Максим Королев рассказал, что артрит и артроз можно отличить по симптомам. По его словам, при артрите суставы болят утром, а при артрозе – вечером. Об этом сообщает "Газета.ру".

Врач подчеркнул, что артрит и артроз имеют разную природу. Так, последний возникает из-за естественного старения хряща, а первый является воспалительным аутоиммунным заболеванием.

"Все, что связано с воспалением (артрит) болит утром, сопряжено с утренней скованностью, нестероидные противовоспалительные препараты помогают, нагрузка облегчает боль. При артрозах все болит вечером, нагрузка не помогает, а ухудшает состояние, нестероидные противовоспалительные препараты малоэффективны", – рассказал Королев.

Он добавил, что артрит может начаться в любом возрасте, а пик заболевания приходится на 40 лет.

Ранее главный внештатный специалист – ревматолог Минздрава РФ Евгений Насонов рассказал, как избавиться от боли в суставах. По его словам, при остром воспалении поможет холод – он вызовет сужение сосудов и уменьшит приток крови к пораженному суставу.

При хронической болезни эксперт посоветовал использовать тепловые методы, в том числе разогревающие мази, грелки, массаж, а также повязки из собачьей шерсти.

"Доктор 24": суставы

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