Ревматолог рассказал, как избавиться от боли в суставах

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Главный внештатный специалист ревматолог Минздрава РФ Евгений Насонов рассказал, как избавиться от боли в суставах. Об этом сообщает сайт "Аргумент и Факты".
По его словам, при остром воспалении поможет холод – он вызовет сужение сосудов и уменьшит приток крови к пораженному суставу. При хронической болезни можно использовать тепловые методы, в том числе разогревающие мази, грелки, массаж, а также повязки из собачьей шерсти.
После снятия болевого синдрома Насонов рекомендовал начать разрабатывать сустав во всех направлениях сводного движения для возвращения его подвижности. Дозированная нагрузка, по его словам, позволяет предотвратить прогрессирование ревматических поражений.
Помимо этого, эксперт посоветовал нормализовать массу тела, поскольку лишний вес является дополнительной нагрузкой на суставы, а также отказаться от курения.
Ранее врач-ревматолог, руководитель Центра суставной боли первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ирина Меньшикова рассказала, что хруст в коленях может говорить о травмах и дистрофических изменениях хряща.
"Доктор 24": суставы
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