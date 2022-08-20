Врач назвала идеальную диету при артрите

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Продукты, которые поддерживают в организме воспалительные процессы, следует убрать из рациона при артрите. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Специалист напомнила, что артрит является аутоиммунным заболеванием воспалительного характера. "Исключается все жирное, копченое, соленое, маринованое, жареное и алкоголь. Нельзя никакой фастфуд. Красное мясо – свинина жирная, баранина – тоже убирается" , – говорит эксперт.
Диетолог советует также убрать из рациона бобовые и пасленовые. Кроме того, не следует употреблять напитки, богатые пуринами, поскольку соли мочевой кислоты могут разрушать суставы. К ним эксперт относит крепкие чаи, какао и кофе.
В рацион следует включить и продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, которые тоже снимают воспаление. Можно есть запеченную сельдь, сардины, кильку и использовать льняное масло. Подойдет и оливковое – там содержится омега-9, уточняет специалист.
Если говорить о мясе, то лучше есть нежирное, например индейку или кролика. Супы же должны быть преимущественно вегетарианские, добавляет Соломатина. "Обязательно нужно пить большое количество воды, чтобы вымывать излишние соли, излишние токсины, чтобы этого всего в организме не накапливалось", – отмечает врач.
Эксперт подчеркивает, что такое питание не поможет полностью избавиться от артрита, но может ввести человека в состояние ремиссии и поможет не допустить обострения и прогрессирования заболевания.
Ранее главный внештатный специалист – ревматолог Минздрава РФ Евгений Насонов рассказал, как избавиться от боли в суставах. По его словам, при остром воспалении поможет холод – он вызовет сужение сосудов и уменьшит приток крови к пораженному суставу. При хронической болезни эксперт посоветовал использовать тепловые методы, в том числе разогревающие мази, грелки, массаж, а также повязки из собачьей шерсти.
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