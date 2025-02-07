Собянин: в Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве будут установлены мемориальные доски пяти Героям Советского Союза. Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

Мемориальные доски о маршале авиации Александре Силантьеве и генерале армии Николае Лященко будут установлены на Мосфильмовской улице, 11к2. Доска о генерал-лейтенанте авиации Анатолии Кожевникове появится на Ленинградском проспекте, 62.

Мемориальная доска о гвардии полковнике Александре Тимощенко будет установлена на Покровке, 20/1с1, а мемориальная доска памяти контр-адмирала Андрея Катышева появится на Петровско-Разумовской аллее, 6.

Ранее российский лидер вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Церемония прошла на концерте "Ленинградская Победа".

Как уточнил Путин, такую медаль получат все фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.