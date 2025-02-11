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11 февраля, 22:00

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Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

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В столице начала работу новая ледовая арена "Фили", сообщил Сергей Собянин. В спорткомплексе доступны секции фигурного катания, хоккея, художественной гимнастики и акробатики. Здесь тренируются как профессиональные спортсмены, так и любители.

Это первый спортивный объект в микрорайоне Филевская пойма, построенный за счет инвестора. В двухэтажном здании оборудованы тренажерный зал, хореографические и танцевальные студии, раздевалки, зона проката инвентаря и кафе с видом на лед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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