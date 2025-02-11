Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 11:30

Новости

Собянин: путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году

Собянин: путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году

Мэр Москвы поздравил школьников столицы с победой в первенстве РФ по шахматам

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 планируется достроить в 2025 году

Новости часа: в Москве построили и реконструировали 4 крупных онкологических комплекса

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкологической больницы № 62

Собянин рассказал, как "Город заданий" уже три года помогает делать Москву лучше

Собянин рассказал, почему москвичи стали все чаще посещать театры

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкологической больницы № 62

Сергей Собянин осмотрел строящийся комплекс онкобольницы в Сколкове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Строительство путепровода через Северо-Западную хорду (СЗХ) в сторону Рублевского шоссе планируют закончить в 2026 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Путепровод откроет выезд из жилых кварталов Мнёвниковской поймы на основной ход хорды. Также благодаря проезду и новому мосту в створе Новозаводской улицы удастся сделать дополнительный выезд на СЗХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгороддорогивидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика