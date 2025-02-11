Собянин: путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году

Строительство путепровода через Северо-Западную хорду (СЗХ) в сторону Рублевского шоссе планируют закончить в 2026 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Путепровод откроет выезд из жилых кварталов Мнёвниковской поймы на основной ход хорды. Также благодаря проезду и новому мосту в створе Новозаводской улицы удастся сделать дополнительный выезд на СЗХ.

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