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Новости

10 февраля, 07:45

Город

На ВДНХ подготовили праздничную программу ко Дню всех влюбленных

На ВДНХ подготовили праздничную программу ко Дню всех влюбленных

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Ко Дню святого Валентина на ВДНХ организуют специальную программу для гостей. 14 февраля посетители смогут покататься на коньках под звездами и сделать снимки в тематической фотозоне.

В центре "Космонавтика и авиация" пройдет экскурсия о любви, на которой расскажут о первой свадьбе в космосе. В павильоне № 1 "Центральный" Третьяковская галерея организует тематическую экскурсию в 17:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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