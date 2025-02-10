На ВДНХ подготовили праздничную программу ко Дню всех влюбленных

Ко Дню святого Валентина на ВДНХ организуют специальную программу для гостей. 14 февраля посетители смогут покататься на коньках под звездами и сделать снимки в тематической фотозоне.

В центре "Космонавтика и авиация" пройдет экскурсия о любви, на которой расскажут о первой свадьбе в космосе. В павильоне № 1 "Центральный" Третьяковская галерея организует тематическую экскурсию в 17:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.