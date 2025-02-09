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09 февраля, 23:53

Спорт

Кубок чемпионов по сноуборду "Параллельный слалом" прошел в Москве

Кубок чемпионов по сноуборду "Параллельный слалом" прошел в Москве

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На Воробевых горах 9 февраля состоялся кубок чемпионов в дисциплине "параллельный слалом". Это когда два спортсмена одновременно спускаются на скорость по трассам, расположенным рядом.

В соревнованиях участвовали более 70 сильнейших спортсменов из России, а также Ирана, Казахстана и Японии. Победителями стали россияне Мария Валова и Ярослав Степанко.

Склон для соревнований специально удлинили. Для этого возвели стартовую разгонную эстакаду, а зрителей и гостей порадовали развлекательной программой, диджей-сетами и розыгрышем призов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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