Вице-премьер РФ Чернышенко поручил Минспорта рассмотреть реабилитацию военных в фитнесах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минспорта проработать вопрос о предоставлении медицинской реабилитации в фитнес-клубах военным, их семьям и тем, кто пострадал при выполнении задач в зоне СВО. Соответствующее письмо уже направлено для рассмотрения в министерство, заявил РБК представитель Чернышенко.

Автором инициативы выступило Национальное фитнес-сообщество. В 2023 году представители спортивной индустрии уже предлагали использовать инфраструктуру физкультурно-оздоровительных организаций для реабилитации военнослужащих, получивших ранения во время исполнения служебных заданий.

Тогда это предложение глава фитнес-сообщества Елена Силина направила министру финансов Антону Силуанову. В министерстве на вопрос РБК о проработке инициативы пока не ответили.

Сейчас в РФ первичную санитарную помощь по медицинской реабилитации оказывает свыше 2,2 тысячи медорганизаций, а специализированную помощь – более 1,8 тысячи организаций. К концу года планируется оснастить больше 1,3 тысячи отделений медицинской реабилитации и 130 дневных стационаров. Однако этого, по словам экспертов, будет недостаточно.

Между тем в фитнес-отрасли страны работают порядка 9,3 тысячи объектов, которые могли бы оказать помощь в вопросе восстановления здоровья граждан. В штате фитнес-клубов есть специалисты по лечебной (ЛФК) и адаптивной физкультуре. Отрасль готова оказать содействие государству в решении этой задачи, указали в Национальном фитнес-сообществе.

Как говорится в письме, операторы фитнес-отрасли уже внедряют услуги по восстановлению и профилактике пострадавших при выполнении задач СВО. Для полноценной и активной жизни таких людей считают крайне важным вопрос их социализации и вовлечения в общественную жизнь, развития и поддержания связей со здоровым окружением, добавили в Национальном фитнес-сообществе.

Однако для предоставления военным, их семьям, а также пострадавшим мирным жителям возможности пройти медицинскую реабилитацию в фитнес-клубах нужно изменить законодательство, указано в письме.

Согласно закону "О статусе военнослужащих" граждане, уволенные с военной службы из-за ранения и служащие по контракту имеют право на санаторно-курортное лечение, получение бесплатной медпомощи, в частности изготовление и ремонт зубных протезов, а также на медико-психологическую реабилитацию.

По общему правилу помощь военным оказывают военно-медицинские организации по территориальному принципу. Если таких организаций нет ни по месту службы, ни по месту жительства, тогда медпомощь можно получить в бюджетных медорганизациях.

Фитнес-сообщество предлагает внести поправки в закон "О физической культуре и спорте", дополнить статью "Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", внести дополнения в закон "О статусе военнослужащих", дополнить постановление правительства "О мерах поддержки мобилизованных лиц", предоставить семьям и детям мобилизованных специальные сертификаты для получения ими физкультурно-оздоровительных услуг, внедрить в перечень оплаты медицинских услуг по ОМС услуги по восстановлению здоровья пострадавших при СВО граждан, а также рекомендовать врачам перенаправлять пациентов после выписки в фитнес-центры для прохождения реабилитации.

В Национальном фитнес-сообществе выразили уверенность, что внесение данных поправок в законодательство позволит оказывать оздоровительно-восстановительную поддержку пострадавшим в ходе спецоперации гражданам.

Ранее сообщалось, что более 160 тысяч услуг оказали участникам СВО и их семьям в столичном едином центре поддержки. Для семей военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации, могут предоставить в центре юридические консультации по вопросам военного и гражданского права, психологическую помощь от лучших психологов, психотерапевтов и психиатров города. Кроме того, сотрудники центра помогут подобрать работу, программу обучения или открыть собственное дело.