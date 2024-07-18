Жены участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Петербурге

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В Санкт-Петербурге женам участников СВО, проходящих службу или вернувшихся с нее, предоставили право бесплатного проезда в городском общественном транспорте, сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Оно вступило в силу с 17 июля.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников специальной военной операции.

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату санаториев для ряда военнослужащих. Нововведения подразумевают, что офицеры, прапорщики и мичманы, которые служили менее 20 лет и были уволены со службы после увечья или по болезни, смогут приобретать путевки на санаторное лечение в домах отдыха госорганов со скидкой 75%. По мнению авторов проекта, на фоне проведения спецоперации число нуждающихся в таком отдыхе военнослужащих растет.

Вместе с тем в конце июня президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Порядок осуществления выплат президент поручил определить в двухмесячный срок. Документ вступил в силу 1 июля.