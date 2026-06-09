Совет Евросоюза не может договориться о переговорщике с Россией

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Страны Евросоюза не могут договориться по поводу кандидатуры переговорщика для контактов с Россией. Об этом рассказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"У нас есть Совет Европейского союза, который обсуждает возможные переговоры с Россией, но они не могут договориться ни о принципе, ни о фигуре потенциального представителя Европейского союза, ни о переговорном мандате", – цитирует парламентария РИА Новости.

Главным препятствием для возобновления официального диалога с российской стороной является отсутствие согласия внутри ЕС, подчеркнул Картайзер.

Ранее Владимир Путин сообщил, что для него наиболее предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Европой является бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он признался, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.

Однако глава евродипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру Шредера в качестве переговорщика, поскольку, по ее мнению, он является "известным лоббистом российских компаний".

По информации СМИ, на роль переговорщика с РФ могут претендовать глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.