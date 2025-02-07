Новости часа: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 спортивных объектов планируют построить в Москве до 2027 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уровень обособления трамвайных путей от автомобилей вырос в Москве за три года более чем на 20%, сообщили в Дептрансе.

Наука, ретейл и сфера снабжения лидируют по росту числа вакансий в столице, пишет сервис по поиску работы.