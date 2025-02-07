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Новости

Новости

07 февраля, 14:45

Новости

Новости часа: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Новости часа: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Собянин: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Новости часа: еще 74 медбрата и медсестры получили почетный московский статус

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Новости часа: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека – Собянин

Собянин: статус московской медсестры и медбрата получили еще 74 человека

Собянин: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Собянин: в Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза

Новости часа: более 115 тыс человек посетили программы допобразования по медицине

Новости часа: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 спортивных объектов планируют построить в Москве до 2027 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уровень обособления трамвайных путей от автомобилей вырос в Москве за три года более чем на 20%, сообщили в Дептрансе.

Наука, ретейл и сфера снабжения лидируют по росту числа вакансий в столице, пишет сервис по поиску работы.

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