Собянин: доля обособленных от автомобилей трамвайных путей увеличилась до 82%

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Доля столичных трамвайных путей, обособленных от автомобилей, увеличилась до 82%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Ведем постоянную работу по отделению трамвайных путей от автомобильных дорог. Больше 250 километров путей выделены физически, еще свыше 35 километров – разметкой", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, это позволяет снизить число аварий и сбоев на путях, так как движение трамвая становится более предсказуемым. За последние три года за счет только физического обособления путей удалось сократить задержки трамваев более чем в два раза.

"Например, положительную динамику можно отметить на улицах Бориса Галушкина, Красноказарменной и Орджоникидзе", – заметил Собянин.

Полностью обособленными являются 8 маршрутов: № 1, 6, 10, 15, 16, 17, 21 и 28. На 90% отделены от проезжей части еще четыре трамвая – № 2, 13, 25 и 31.

Мэр отметил, что модернизация трамвайной системы является одним из ключевых направлений для развития транспорта Москвы. Только за прошлый год городским трамваем воспользовались свыше 190 миллионов раз.

В 2024 году на трамвайных остановках города разместили 27 приподнятых платформ, что позволило сделать высадку и посадку пассажиров 19 маршрутов еще быстрее. Объекты появились на улицах Авиамоторной, Сергия Радонежского и Волочаевской и в других местах столицы. Платформы сокращают время посадки в трамвай с одной минуты до 20–30 секунд. Их оборудовали пандусами и удобными подходами к транспорту.

