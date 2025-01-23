Тестирование автоматической активации пополнения "Тройки" началось в автобусах Москвы

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В столичных автобусах и электробусах запустили тестирование автоматической активации пополнения "Тройки" и карты москвича, сообщает пресс-служба Дептранса.

Ранее функция была доступна на ряде валидаторов в тестовом режиме, отметил заммэра Максим Ликсутов. Также ею можно было воспользоваться на турникетах метрополитена, МЦК и трамваев.

Благодаря опции пассажиры смогут и оплачивать проезд, и записывать купленный онлайн билет на карту.

По словам вице-мэра, в 2025 году сервис запустят на 25 тысячах валидаторах.

Ранее Сергей Собянин заявил, что с 2013 года по картам "Тройка" в столице было совершено почти 20 миллиардов поездок. За первую неделю с момента начала продаж "Тройку" купили 200 тысяч раз, а сейчас это число достигло 52 миллионов.

Карта упрощает оплату проезда в городском транспорте, а также экономит 2,5 миллиарда рублей на печати бумажных билетов и чеков.