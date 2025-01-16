Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 16:36

Транспорт

27 приподнятых платформ появились на трамвайных остановках Москвы в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

27 приподнятых платформ появились на трамвайных остановках Москвы за прошлый год, что позволило сделать высадку и посадку пассажиров 19 маршрутов еще быстрее, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Платформы сокращают время посадки в трамвай с одной минуты до 20–30 секунд. Их оборудовали пандусами и удобными подходами к транспорту.

Объекты появились на улицах Авиамоторной, Сергия Радонежского и Волочаевской, у станции Митьково МЦД-3, на Преображенской площади, площади Яузские Ворота, площади Борьбы и в других местах столицы.

На Волочаевской улице появилось сразу 6 приподнятых платформ, также обновилось обособление трамвайных путей, что повысило надежность и скорость общественного транспорта. Здесь же возвели две остановки венского типа – "Трамвайно-ремонтный завод" и "Красноказарменная площадь".

"На 18 остановках, которые ранее находились на проезжей части, жители теперь пользуются удобными приподнятыми платформами", – добавил Ликсутов.

Так, на остановке "Яузские Ворота" и в районе Преображенской площади горожане выходили на дорогу и пересекали три полосы, но теперь они могут безопасно перейти автодорогу по регулируемому пешеходному переходу.

С 2015 года в столице установили уже около 10 тысяч современных остановок, оформленных в едином стиле столичного транспорта. С 2018 года их сборку освоили на столичном заводе СВАРЗ. Только за осень 2024 года было установлено свыше тысячи современных павильонов.

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