В столице начали готовить к запуску второй беспилотный трамвай

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второй беспилотный трамвай проехал первые километры по территории Краснопресненского депо в столичном Строгине, пишет пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Пока система трамвая "Львенок-Москва" только дублирует действия водителя, но условия тестового полигона уже приближены к городским. Внутри оборудовано место для аналитиков, которые тестируют базовые функции транспорта, а также смотрят за работой радаров, лидаров и камер.

Ликсутов напомнил, что в прошлом году завершился первый и начался второй этап запуска первого в России беспилотного трамвая. Он проехал по Москве уже более 3 200 километров и ни разу не нарушил ПДД.

"Водитель контролирует действия трамвая на улицах, а система сама управляет транспортным средством. В 2025 году он полностью перейдет на беспилотный режим, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – заключил заммэра.

Ранее Ликсутов отмечал, что после тестирования подобных технологий на трамваях их проверят на метрополитене. Далее беспилотные решения распространят на наземный транспорт – автобусы и электробусы. Кроме того, системы будут разработаны российскими специалистами.

