10 тысяч остановок нового типа установлено в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве установили уже около 10 тысяч современных остановок, оформленных в едином стиле столичного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Ликсутов напомнил, что специалисты начали обновлять остановки с 2015 года, а с 2018 года – собирать на столичном заводе СВАРЗ. В результате осенью, по его словам, на улицах города было установлено свыше тысячи современных павильонов.

В департаменте уточнили, что новые остановки помогают защищать пассажиров от интенсивных осадков. Это стало возможным благодаря увеличенной площади крыши павильона, а лайтбоксы с информацией о маршрутах общественного транспорта позволяют узнать, когда приедет нужный автобус или электробус.

"Продолжаем развивать транспортную инфраструктуру для еще более комфортных поездок, как поручил Сергей Собянин", – подытожил заммэра Москвы.

Между тем QR-коды со временем прибытия трамваев появились уже на более чем 830 остановках в Москве. Чтобы узнать время прибытия транспорта, человеку необходимо навести камеру телефона на QR-код, перейти по ссылке и узнать свежее расписание. Там же покажут время до прибытия каждого из маршрутов, даже если у человека не установлено приложение "Московский транспорт".

