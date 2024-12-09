QR-коды со временем прибытия трамваев появились на более 830 остановках столицы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

QR-коды со временем прибытия трамваев появились на более чем 830 остановках в Москве, пишет пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"В начале этого года мы представили схему, на которой отобразили средние интервалы движения трамваев", – напомнил он.

Столичные власти стремятся исключить задержки общественного транспорта, а горожане могут рассчитать время поездки, рассказал Ликсутов. Чтобы узнать время прибытия транспорта, человеку необходимо навести камеру телефона на QR-код, перейти по ссылке и узнать свежее расписание.

Здесь же покажут время до прибытия каждого из маршрутов, даже если у человека не установлено приложение "Московский транспорт".

Ранее у горожан появилась возможность пополнить карту "Тройка" и карту москвича онлайн одновременно с оплатой проезда. Функция работает в тестовом режиме в трамваях Москвы. С мая аналогичная возможность есть у тех, кто использует турникеты метро и МЦК.

