Собянин утвердил план по обновлению подвижного состава городского транспорта до 2030 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил об утверждении плана по обновлению подвижного состава городского транспорта до 2030 года. Мэр рассказал об этом в своем телеграм-канале, выделив наиболее важные цели властей Москвы в этой области.



Так, до 2030 года планируется ввести около 2 тысяч новых вагонов метро. Таким образом доля современных составов в столичном метрополитене превысит 90%. Мэр также обратил внимание, что до конца 2024 года и в 2025 году город ожидает поставку 560 вагонов "Москва-2024".



Вместе с тем планируется завершить обновление подвижного состава на МЦД-3 и МЦД-4. Эта работа должна быть проведена до конца следующего года.



Обновлять будут и электробусы. Так, до 2030 года включительно по столице начнут передвигаться почти 3,9 тысячи новых машин. Кроме того, в течение нескольких ближайших лет город намерен закупить около 100 современных низкопольных трамваев. После этого столичный парк будет полностью обновлен.

Ознакомиться с планами по обновлению подвижного состава и уже проделанной работе более подробно можно на портале мэра и правительства Москвы.

Между тем в Москве начали строить коридоры для автобусов и электробусов. Таким образом, общественный транспорт станет передвигаться быстрее. Коридоры сделают на улицах Череповецкой, Широкой и Лескова. Там обустроят посадочные платформы с уникальными остановочными павильонами. Кроме того, станет больше пешеходных переходов.