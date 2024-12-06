Автоматическая активация пополнения "Тройки" и карты москвича стала доступна в трамваях

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Функция записи онлайн-пополнения карты "Тройка" и карты москвича одновременно с оплатой проезда стала доступна в трамваях столицы в тестовом режиме. Об этом рассказал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает Агентство "Москва".

"В мае 2024 года Сергей Собянин объявил о запуске активации пополнения "Тройки" и карты москвича на турникетах метро и МЦК. С этого момента пассажиры воспользовались опцией более 6,3 миллиона раз. После проверки работы технологии запустим ее в полноценном режиме в трамваях", – рассказал замглавы города.

В настоящий момент функцией одновременной оплаты и активации пополнения карт можно воспользоваться на каждом из 3 тысяч валидаторов трамваев. Автоматический процесс занимает в среднем одну секунду. При этом теперь пассажирам необязательно нажимать кнопку для записи билета, однако такую возможность было решено сохранить.

Вместе с тем к концу года планируется увеличить число турникетов, позволяющих оплачивать проезд виртуальной картой "Тройка", на 15 станциях МЦД-3. Таким образом, их станет 85. Дополнительное оборудование появится на участке от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково.