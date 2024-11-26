Число турникетов для оплаты виртуальной "Тройкой" увеличат на МЦД-3

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Число турникетов, позволяющих оплачивать проезд виртуальной картой "Тройка", увеличится до 85 на 15 станциях МЦД-3 к концу года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Дополнительное оборудование появится на участке от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково. Такое решение позволит увеличить пропускную способность и сократит время ожидания у турникетов, уточнили в транспортном ведомстве.

На сегодняшний день виртуальная "Тройка" работает во всем городском транспорте столицы – на всех станциях МЦД в зонах "Центральная" и "Пригород", а также в метро, на МЦК, регулярном речном и наземном транспорте, напомнил Ликсутов.

Чтобы ей воспользоваться, горожанам необходимо выбрать виртуальную карту в приложении "Метро Москвы" и нажать на значок QR-кода в правом верхнем углу меню карты. После этого экран телефона нужно поднести к считывателю, а на выходе со станции сгенерировать новый QR-код и просканировать его.

По карте "Тройка" в Москве и регионах каждый рабочий день проводится около 25 миллионов транзакций в билетной системе. Развитие "Тройки" стало значимым шагом на пути к цифровизации системы оплаты проезда в городском транспорте во всей России.

Московская билетная система может рассчитывать более 3,5 тысячи тарифных вариантов в зависимости от вида транспорта, региона и числа дней, в течение которых будет действовать абонемент. Кроме того, она оснащена хранилищем данных, сопоставимым с дата-центрами самых крупных кредитных организаций России.

