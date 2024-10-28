Около 25 млн транзакций проходит в билетной системе по карте "Тройка" в рабочие дни

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Около 25 миллионов транзакций проводится в билетной системе по карте "Тройка" в Москве и регионах каждый рабочий день, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Благодаря карте "Тройка" мы объединили весь транспорт столицы. По поручению Сергея Собянина делимся технологией с регионами. Сегодня ‎билетная система СберТройка на базе московской транспортной карты работает в более чем 27 субъектах России", – рассказал вице-мэр.

Ликсутов подчеркнул, что развитие "Тройки" стало значимым шагом на пути к цифровизации системы оплаты проезда в городском транспорте во всей России.

Московская билетная система на базе "Тройки" может рассчитывать более 3,5 тысячи тарифных вариантов в зависимости от вида транспорта, региона и числа дней, в течение которых будет действовать абонемент. Кроме того, она оснащена хранилищем данных, сопоставимым с дата-центрами самых крупных кредитных организаций России.

Система учитывает большое количество поездок и прочих операций, которые вносятся в хранилище. Это дает специалистам возможность для проведения анализа и совершенствования работы билетной системы.

В октябре карта "Тройка" заработала в Нижневартовске. Этот способ оплаты стал доступен в более чем 150 автобусах города, где установлены валидаторы для безналичной оплаты проезда.