ЦППК презентовала приложение "Скороход" для бесконтактной оплаты поездок

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ЦППК представила приложение "Скороход" для iOS и Android, которое позволяет оплачивать проезд без использования карт и наличных.

Благодаря приложению пассажиры могут в одно нажатие начать поездку. Приложение автоматически определяет нужную станцию отправления и прибытия. Сервис позволяет в любой момент изменить маршрут, а полная стоимость списывается только за пройденный путь в конце поездки.

Директор по информационным технологиям ЦППК Игорь Евдокимов рассказал, что приложение позволяет пассажирам не привязываться к определенному маршруту, так как поездку можно отменить в любой момент.

"Мы прошли большой путь: от обычной кассы с бумажными билетиками до инновационного сервиса с автоматическим определением станций, который стал пятой ступенью эволюции способов оплаты проезда", – цитирует Евдокимова пресс-служба ЦППК.

Перед первой поездкой пользователям "Скорохода" необходимо пройти регистрацию. Для прохода через турникеты на станции нужно приложить к считывателю билет, действительный в течение пяти часов.

Для завершения поездки необходимо нажать на специальную кнопку. Приложение сформирует проездной документ со штрихкодом для выхода через турникет и спишет средства за поездку.

В разделе пассажира в приложении можно добавлять и удалять банковские карты, настраивать ключевые параметры, просматривать историю поездок и многое другое. До конца года приложение будет работать в тестовом режиме на участке от Ярославского вокзала до Мытищ. В дальнейшем зона действия приложения будет расширяться.

Ранее стало известно, что доля безналичной оплаты проезда в Московском метрополитене достигла рекордного показателя в 91,2%. К числу наиболее удобных способов относятся оплата проезда по биометрии, с помощью виртуальной "Тройки", через СБП, по банковской карте и платежному стикеру.

