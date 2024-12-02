Морские черепашки, скаты и карпы появились на новых картах "Тройка"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс совместно с "Москвариумом" выпустил новые тематические карты "Тройка" с изображением морских черепашек, скатов и карпов кои. Об этом сообщается в телеграм-канале транспортного ведомства.

На новых картах присутствуют QR-коды, благодаря которым можно "оживить" изображения животных. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, такая технология уже использовалась в предыдущих картах с "Москвариумом".

Приобрести новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее "Тройку" отправили в космос. Это была первая транспортная карта, запущенная на орбиту Земли. Ее оформили детским рисунком с осьминогом-космонавтом. Для запуска "Тройку" поместили в космический аппарат ArcticSat-1.

Между тем в столице поступили в продажу тематические карты "Тройка" с изображением героев мультфильма "Фиксики". Их можно купить на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

