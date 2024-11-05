05 ноября, 11:40Транспорт
Тематические карты "Тройка" с изображением Фиксиков появились в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Тематические карты "Тройка" с изображением героев мультсериала "Фиксики" появились в Москве, рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса.
На тематических картах можно увидеть изображения Нолика, Симки, Файера, Игрека, Верты и Шпули.
Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что приобрести тематическую "Тройку" можно на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".
Ранее две тематические карты "Тройка" с манулом Тимофеем вышли в продажу.
Кроме того, еще четыре тематические "Тройки" были выпущены в память о художнике Сергее Андрияке. Дизайн разработан совместно с Академией акварели и изящных искусств.
Пассажиры московского транспорта будут получать кешбэк за приобретение "Тройки"