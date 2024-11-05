Тематические карты "Тройка" с изображением Фиксиков появились в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка" с изображением героев мультсериала "Фиксики" появились в Москве, рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса.

На тематических картах можно увидеть изображения Нолика, Симки, Файера, Игрека, Верты и Шпули.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что приобрести тематическую "Тройку" можно на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Ранее две тематические карты "Тройка" с манулом Тимофеем вышли в продажу.

Кроме того, еще четыре тематические "Тройки" были выпущены в память о художнике Сергее Андрияке. Дизайн разработан совместно с Академией акварели и изящных искусств.