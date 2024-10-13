Участники проекта "Искусство в метро" разработают новогодний дизайн карт "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Участники проекта "Искусство в метро" разработают дизайн тематических карт "Тройка", посвященный Новому году. Оформление будет связано с праздником и транспортом, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Художники создадут работы до 28 октября на площадках проекта на станциях "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Комсомольская" и "Парк культуры" Кольцевой линии, "Достоевская" и "Римская" Люблинско-Дмитровской линии.

"В сентябре мы посвятили проекту новые карты "Тройка", а теперь художники могут самостоятельно предложить свои варианты их оформления", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Лучшие работы отберут члены профессионального жюри.

Ранее четыре тематические "Тройки" в память о художнике Сергее Андрияке появились в Москве. Дизайн карт разработан совместно с Академией акварели и изящных искусств. Новые "Тройки" можно купить в интернет-магазине метрополитена, а также во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

