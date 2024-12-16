"Коммерсант": власти Москвы планируют использовать батареи из электробусов в метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Отслужившие срок батареи из электробусов могут быть использованы для нужд метро Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсант".

"У батарей, отслуживших свой срок на электробусе, еще остается 40–50% мощности. Они вполне подходят как накопитель энергии для собственных нужд метро", – рассказал он.

По его словам, в московском метрополитене для балансировки нагрузки на электрические сети, для надежного функционирования систем и на случай сбоев, уже много десятилетий используются резервные батареи. Ликсутов уточнил, что использование батарей с электробусов в таком режиме позволит им проработать еще десять лет.

Заммэра подчеркнул, что при таком сценарии проблем в ближайшие годы с утилизацией отработанных батарей не будет. По словам Ликсутова, за те 10 лет, что батареи будут работать в метро, максимально эффективное решение по их утилизации будет разработано. Он уточнил, что уже сейчас в России идет переработка литий-ионных батарей, при которой из них извлекают металлы, но глубина переработки может быть больше и сейчас над этим работают специалисты.

Между тем в Москве начали строить коридоры для автобусов и электробусов. Таким образом, общественный транспорт станет передвигаться быстрее. Коридоры сделают на улицах Череповецкой, Широкой и Лескова. Там обустроят посадочные платформы с уникальными остановочными павильонами. Кроме того, станет больше пешеходных переходов.

До этого кредитное рейтинговое агентство "Эксперт РА" признало зеленые облигации Москвы соответствующими принципам зеленого финансирования. Подготовленные заключения основываются на отчете об использовании средств за 2023 год.

Средства от реализации выпусков нацелены на главные проекты столицы, которые помогают уменьшать выбросы загрязнений и парниковых газов от транспорта. Благодаря реализации облигаций в прошлом году город закупил 51 электробус отечественного производства.

