Жители столицы определят лучшие площадки фестиваля "Усадьбы Москвы"

Фото: russpass.ru

Жители столицы смогут проголосовать на портале "Активный гражданин", выбрав лучшие площадки зимнего фестиваля "Усадьбы Москвы". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В списке будет представлено 19 исторических мест: усадьбы Воронцово, Свиблово и Люблино, а также дом Стахеева, Петровский путевой дворец и другие локации.

"Заодно приглашаем поделиться мнением о том, на каких мероприятиях стоит сделать акцент в следующем сезоне: на мастер-классах, квестах, концертах, спектаклях или других событиях", – добавила Сергунина.

Москвичи также могут посетить мероприятия зимнего фестиваля "Усадьбы Москвы" до 28 февраля. Горожан приглашают примерить костюмы, стилизованные под наряды конца XIX – начала XX веков, а также научиться базовым движениям вальса. Эти мероприятия пройдут в саду имени Н. Э. Баумана.

В парке "Останкино" посетители смогут посмотреть постановку по мотивам сказки Э. А. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", а в музее-усадьбе "Люблино" – театрализованное представление "Усадебная сказка".

Кроме того, жителей и гостей столицы приглашают на лекцию о придворной моде при Екатерине II и Николае I, которая пройдет в Школе акварели Сергея Андрияки.

Для посещения некоторых мероприятий нужна предварительная регистрация. Ее можно пройти в сервисе Russpass.

Вместе с тем в феврале в Москве можно будет побывать на мероприятиях фестиваля "Московское чаепитие". На ВДНХ пройдут народные гулянья "Москва чайная". С 12:00 по субботам и воскресеньям у павильона № 58 артисты, одетые в яркие костюмы, предложат гостям выучить движения русских танцев и научат водить хороводы. Посетителям также покажут, как правильно играть в старинные уличные игры.

