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03 февраля, 10:51

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Заммэра Москвы Ефимов объяснил причины запрета микроквартир в столице

Москвичам объяснили причины запрета микроквартир в столице

Фото: 123RF/pavelvozmischev

Власти Москвы запретили микроквартиры из-за необходимости соблюдать баланс между числом жителей и необходимой социальной инфраструктурой, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов в беседе с РИА Новости.

По словам вице-мэра, в городе в среднем на одну квартиру приходится более двух человек, число необходимых мест в детсадах, школах, поликлиниках и их транспортная доступность рассчитывается исходя из будущего населения столицы.

"Но видя, что строятся маленькие квартиры, мы понимаем, что и жителей в домах получается больше расчетных показателей на 20–30%, а где-то даже на 50%. И это вызывает определенные сложности с обеспечением в социальной сфере, и приходится достраивать дополнительные объекты, создавать дополнительные места в социальных учреждениях", – отметил заммэра.

Кроме того, само по себе распространение квартир с небольшой площадью ведет за собой не очень комфортные условия для проживания в среднесрочной перспективе, уверен он. При этом жители апартаментов не могут получать определенные социальные услуги, так как в таком жилище нельзя прописаться.

"Мы приняли решение, что гостиница должна быть именно гостиницей. Это мы сейчас строго контролируем, прописываем в наших градостроительных решениях, в договорах аренды земельных участков, когда оформляем соответствующее решение, и дальше будем за этим пристально наблюдать", – заключил Ефимов.

Между тем в Совфеде РФ отмечали, что низкая рождаемость в стране в том числе связана с постройкой однокомнатных квартир. Запретить продажу и строительство такого типа жилья невозможно, но маленькие жилища являются путем в никуда, уверен один из сенаторов. Поэтому государству нужно поддерживать семьи точечно.

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