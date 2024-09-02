Москомархитектура не рекомендует застройщикам размещать жилье ниже второго этажа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) не рекомендует застройщикам размещать жилые помещения ниже второго этажа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета.

Квартиры на первых этажах домов уже не размещаются в зданиях, которые реализуются за счет бюджета Москвы, согласно поправкам в соответствующие постановления, утвержденные в 2023 году.

Ранее в Подмосковье запретили размещать жилые помещения на первых этажах зданий, если высота здания превышает 4 этажа. Это касается тех проектов, которые будут построены в будущем, либо еще не прошли согласование.



До этого власти Москвы ввели запрет на очень маленькие квартиры в жилых домах. Согласно постановлению Сергея Собянина, площадь жилища без учета балконов, лоджий, кладовых, тамбуров у входа и террас для однокомнатных квартир должна быть больше 28 квадратных метров. Для жилья с двумя комнатами минимальной площадью признаны 44 "квадрата".

