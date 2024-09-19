Сенатор Широков: строительство "однушек" портит демографические показатели

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Низкая рождаемость в России связана со строительством однокомнатных квартир. Об этом заявил сенатор Анатолий Широков, передает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что запретить строительство и продажу таких квартир нельзя, однако маленькие квартиры – это "путь в никуда".

"Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание. В структуре строящегося жилья нам необходимо снижать удельный вес однокомнатных квартир", – сказал Широков.

По словам сенатора, не все могут позволить себе купить трехкомнатную квартиру, поэтому государство должно поддерживать семьи точечно.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что россияне массово покупают маленькие квартиры не по доброй воле. В связи с этим она предлагает снижать стоимость квадратного метра, а не число однокомнатных квартир.

По ее словам, ничего плохого в росте доли однокомнатных квартир нет, поскольку это лишь ответ на требования рынка – на сколько людям хватает денег, столько они и покупают.

"У каждого человека и у семьи свой жизненный цикл. Ребенок, который идет в самостоятельную жизнь, может купить и однокомнатную квартиру, и даже маленькую студию. Потом, когда он решит создать семью, продаст ее и купит двухкомнатную, и будет иметь какой-то стартовый капитал. Сразу купить трехкомнатную квартиру при нынешней ключевой ставке, при том, что существенно сузился круг получателей семейной ипотеки, и мы слышим, что даже денег на нее сейчас не хватает на всех желающих. Надо предоставлять разные возможности", – пояснила депутат.

Ранее власти Москвы ввели запрет на очень маленькие квартиры в жилых домах. Согласно постановлению Сергея Собянина, площадь жилища без учета балконов, лоджий, кладовых, тамбуров у входа и террас для однокомнатных квартир должна быть больше 28 квадратных метров. Для жилья с двумя комнатами минимальной площадью признаны 44 "квадрата".

