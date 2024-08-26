Дом по программе реновации построен в Нагорном районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Трехсекционный 22-этажный жилой дом, построенный по программе реновации, введен в эксплуатацию на юге Москвы, пишет портал мэра и правительства города со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Строители уже завершили чистовую отделку в помещениях дома. Объекту присвоили адрес Электролитный проезд, дом 7А/1, его общая площадь составила более 30 тысяч квадратных метров. Фасад новостройки облицевали керамогранитом и клинкерной плиткой.

На первом этаже планируют открыть общественные заведения, включая кафе, кружки для детей, салоны красоты и магазины. В подъездах предусмотрены комнаты для консьержа, колясочная, кладовая и два лифта на 1 000 и 400 килограммов.



"На подземном уровне расположен паркинг на 78 машино-мест. На прилегающей территории обустроены три игровые и две спортивные площадки, а также место для отдыха со скамейками", – отметил Слободчиков.

Между тем в Солнцеве возведут по программе КРТ жилой и деловые кварталы. Для этого планируется задействовать более 9 гектаров неэффективно используемых земель. Спортивные, медицинские и административно-деловые здания построят на части бывшей промзоны Западная водопроводная станция.

