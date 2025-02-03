Столичный экспорт промпродукции в Африку вырос на 20,8% в 2024 году

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Предприятия Москвы увеличили поставки промышленной продукции в африканские страны в 2024 году. Их объем вырос на 20,8% по сравнению с 2023 годом, сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Основной фокус направлен на увеличение объема поставок промышленной продукции московского производства. В числе перспективных направлений, которые вызывают повышенный интерес экспортеров, – Египет, Южно-Африканская Республика, Марокко, Нигерия и Алжир", – заметил он.

Поставки приборостроительной продукции в страны Африки выросли на 16%. Кроме того, экспорт товаров сферы фармацевтики и медтехники увеличился на 18% за счет поставок лекарств, реагентов для диагностики, стоматологических устройств и терапевтической дыхательной аппаратуры. При этом поставки товаров легкой промышленности показали рост в 5 раз.

Важно не только расширять экспорт столичных фирм, но и диверсифицировать поставки с уже существующими партнерами, добавил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Специалисты центра "Моспром" сопровождают столичных промышленников на всех этапах внешнеэкономической деятельности. За счет поддержки центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции проводят b2b- и b2g-переговоры с потенциальными покупателями столичных товаров в Африке", – заметил Гарбузов.

Также экспортерам столицы оказывает поддержку и государство. Так, фирмы могут получить консультации на цифровой платформе "Мой экспорт".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что за 2024 год объем экспортных контрактов, которые были заключены при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ), превысил 26 миллиардов рублей. В 2025 году планируется усилить присутствие московских предпринимателей на рынках Малайзии, Пакистана, Монголии и Омана, уточнил мэр столицы.

