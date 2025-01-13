Товарооборот Китая и России в 2024 году вырос на 1,9% и достиг нового рекорда

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Товарооборот между Китаем и Россией в 2024 году возрос на 1,9% по сравнению с 2023 годом и вновь достиг рекордной отметки в 244,81 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

Согласно данным китайской таможни, импорт товаров из РФ в Китай за 12 месяцев практически не изменился и составил 129,32 миллиарда долларов. Экспорт из КНР в Россию повысился на 4,1%, до 115,49 миллиарда долларов.

При этом товарооборот Китая и CША по итогам 2024 года вырос на 3,7%, составив 688,28 миллиарда долларов.

Между тем на Китай в первом полугодии прошлого года пришлось свыше 70% товарооборота Москвы со странами БРИКС. В целом объем взаимной торговли столицы с участниками организации в январе – июне 2024 года увеличился почти на 15%.