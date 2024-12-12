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12 декабря, 13:10

Мэр Москвы

Собянин: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва занимает лидирующую позицию среди российских регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По итогам января – сентября этого года на столицу приходится 17% от общероссийского показателя. Большую часть (61%) составляет промышленная продукция: приборы автоматического регулирования, аддиктивное оборудование, контрольно-измерительные приборы и другое, перечислил мэр.

Товары агропромышленного сектора составили почти 39%. Высоким спросом пользуются кондитерские изделия, безалкогольные напитки, продукты для здорового питания и другая продукция. Ключевые партнеры среди дружественных стран – Белоруссия, Казахстан, Турция, Китай, Египет, Узбекистан, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия, уточнил Собянин.

Он напомнил, что центр "Моспром" поддерживает экспортеров и помогает им выходить на внешние рынки и расширять географию поставок. В текущем году московские экспортеры благодаря центру заключили контракты с партнерами из 46 стран.

Ранее стало известно, что на Китай в первом полугодии пришлось свыше 70% товарооборота Москвы со странами БРИКС. В целом объем взаимной торговли столицы с участниками организации в январе – июне 2024 года увеличился почти на 15%.

Как отмечал Владимир Путин, Россия в последние годы вышла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. По словам президента, такой результат является заслугой специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, глав регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку.

Более 30 инструментов Московского экспортного центра доступно российскому бизнесу

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