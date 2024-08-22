Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 12:45

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Собянин: объем поддержанного экспорта высоких технологий вырос более чем втрое

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Объем поддержанного экспорта высоких технологий в столице увеличился более чем в три раза. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Предпринимателям помогает Московский экспортный центр – он предлагает инструменты для продвижения на зарубежных рынках. За семь месяцев технологическим компаниям помогли заключить экспортные контракты почти на 1,5 миллиарда рублей. В 2023 году эта сумма достигала 460 миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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