Собянин: Боткинской больнице присвоен статус научно-клинического центра

Боткинская больница стала Московским многопрофильным научно-клиническим центром. О присвоение ей нового статуса в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Этому предшествовало масштабное переоснащение клиники, строительство и реконструкция корпусов. Теперь в них оказывают все виды высокотехнологичной помощи: от роботических операций до трансплантации органов.

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