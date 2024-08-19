19 августа, 07:45Новости
Собянин: Боткинской больнице присвоен статус научно-клинического центра
Боткинская больница стала Московским многопрофильным научно-клиническим центром. О присвоение ей нового статуса в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Этому предшествовало масштабное переоснащение клиники, строительство и реконструкция корпусов. Теперь в них оказывают все виды высокотехнологичной помощи: от роботических операций до трансплантации органов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.