Столичные власти направили в Курскую область спецтехнику и 300 тонн продуктов

По просьбе властей Курской области столица направила в пострадавшие районы технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду и предметы гигиены. Кроме того, москвичи продолжают активно нести вещи и предметы первой необходимости в пункты сбора помощи.

Тем временем в Москве не прекращает работу единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова. В последнее время желающих заключить контракт на службу там стало намного больше.

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